كيف تكشف كذب زوجتك؟.. «عشان ما تنخدعش زي أحمد مكي في الكبير أوي 8»

خبر سار زفته مربوحة والتي تجسد شخصيتها رحمة أحمد خلال مسلسل الكبير أوي 8، بشأن حملها، لترتسم علامات الفرحة على وجه الكبير، خاصة بعد ما ظهرت على الأولى علامات الحمل، ليكتشف الكبير والذي يقدم شخصيته أحمد مكي، فيما بعد أن ذلك مجرد أكذوبة، وأن مربوحة فعلت ذلك لغيرتها عليه.

وعلى غرار مربوحة في مسلسل الكبير أوي 8، قدم موقع «ترند نت» بعض الطرق التي تساعدك في كشف كذب زوجتك بسهولة، والتي يمكن تناولها في التقرير التالي.

خطوات تساعدك في كشف كذب زوجته

يرغب الزوج عادة في فهم لغة جسد زوجته، ليكون متأكدًا من صدق ماتقوله من عدمه، الأمر الذي يسهل عليه فهم الكثير من الأمور بسهولة، فهناك بعض الإشارات البسيطة التي تساعدك في ذلك يمكن تناولها فيما يلي:

في حال ملاحظتك أن وجه زوجتك خالي من أي تعبير أو اندهاش ففي تلك اللحظة عليك التيقن أنها تكذب بلا شك.

إذ وجدت أنها تحرك يديها بشكل عشوائي، ووجهها يميل إلى الإصفرار ففي ذلك دلالة على أنها تكذب أيضًا.

عندما تبلع المرأة ريقها بشكل مستمر وتلمس أنفها ومن ثم تعاود إلى ملامسة أذنها أو فروة رأسها ففي ذلك إشارة أنها تكذب.

إذا لاحظت أنها لا تنظر مباشرة في عينيك أثناء الحديث فهذا دليل على كذبها.

التوتر الواضح في الحديث والتأتأة المستمرة بسبب الكذب.

مسلسل الكبير أوي 8

يشارك أحمد مكي بطولة مسلسل الكبير أوي 8، نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.