الحلقة 5 مسلسل مليحة.. جلسة رومانسية بين سيرين خاص ودياب على شواطئ مطروح

شهدت الحلقة 5 مسلسل مليحة، أحداث مهمة، حيث اعتذرت مليحة (سيرين خاص) من المقدم أدهم الشاعر (دياب) بعد عصبيتها عليه في المستشفى وأثناء انتظارهم في كمين التفتيش ومرورهم من الحدود المصرية الغربية، للعودة إلى وطنهم في فلسطين.

جلسة رومانسية على شاطئ مطروح بين مليحة وأدهم

وخلال الحلقة 5 مسلسل مليحة، وبعد الاطمئنان على جدها، جلست مليحة على شاطئ مرسى مطروح مع المقدم أدهم لشرب القهوة، ولتعتذر له عما بدر منها، ودار بينهما حديث وروت له قصة استشهاد والدها ووالدتها في ليبيا بسبب أعمال الشغب والإرهاب، قائلة له: «ما في أحن من عمار كان أبوي وأخوي وصديقي.. كان دايما مقويني وكان يحب يحكي معي أوي.. دفنته بإيدي هو وأمي».

أدهم ينصح مليحة بالصبر

ولاحظ المقدم إيهاب سلسلة جميلة ترتديها مليحة في عنقها، أخبرته بأنه آخر شيء حصلت عليه من والدتها التي لم تستطع أن تقدم لها شيئا حتى حلمها بأن تدفن في غزة لكنها ماتت في الغربة، ليخبرها بأن «الأيام الصعبة والأوقات الصعبة دي ما ينفعش معاها بكي.. الأيام دي محتاجة صبر كبير عشان تعرفي تتعاملي معاه وعشان تعدي وإن شاء الله هتعدي».

وخلال حديثها مع المقدم إيهاب طلبت منه مليحة أن يستمر معهم في المستشفى حتى يخرج جدها المصاب من المستشفى، لكنه أخبرها بأنها اطمأن عليهم وأعطى رقم هاتفه للحاج غالي للاطمئنان عليه من وقت لآخر، فاقترحت عليه تناول الطعام سويا، إلا أن القدر لم يمهل جدها الذي توفي قبل إعداد الطعام، لتتغير الأمور وتتعقد رحلة العودة.