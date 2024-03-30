مسلسل مليحة الحلقة 5.. تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

بدأ مسلسل مليحة الحلقة 5، بأحداث مهمة في القضية الفلسطينية، حيث أجاب الجد عن سؤال حفيده: «ليش يا جدي ما بلاقي خرايط فيها فلسطين وبيكتبوا إسرائيل وبس؟ مستكملاً سرد الرواية التاريخية لاحتلال اليهود لفلسطين، موضحا له أن هذه الخرائط ظهرت بعد النكبة عام 1948، وهذا هو الانتصار الذي يحلم به الصهاينة: «ما يكون فيه فلسطين عشان ما يكونش فيه قضية وعشان ما يبقاش للفلسطينيين صفة».

مسلسل مليحة الحلقة الخامسة.. دور الجامعة العربية

وأضاف الجد خلال مقدمة مسلسل مليحة الحلقة 5، أن الجامعة العربية بقيادة مصر أسست منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964 لتكون جهة رسمية تطالب بحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أمريكا رفضت المنظمة في البداية نظرا لأن الرئيس الأمريكي أنذاك «جونسون» كان صهونيًا وحكومته مؤيدة لإسرائيل.

وأضح أن المقاومة الفلسطينية لم تتوقف وظهر منهم فدائيين في سوريا والأردن وتأسست حركة فتح، ولم تتوقف مساندة مصر، لذا أعطت أمريكا لإسرائيل الضوء الأخضر لمهاجمة مصر في 7 يونيو سنة 1967، واحتلوا القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة والجولان السورية وسيناء.

ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة

وأشار الجد إلى أن مجلس الأمن اجتمع 11 مرة ولم يوقف إطلاق النار لإعطاء مهلة لإسرائيل ترتب أوراقها، وحينها قال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جملته المشهورة: «ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة».

وفاة جد مليحة بمستشفى السلوم

وخلال مسلسل مليحة الحلقة 5 تعيش مليحة وأسرتها الآثار المترتبة على القرارات الأمريكية الصهيونية وما تبعها من حروب وتشريد للأبرياء في فلسطين، حيث توفي جدها الحاج غالي بمستشفى السلوم على الحدود المصرية الغربية جراء إصابته مرتين في وقت متقارب، الأولى كانت في ليبيا نتيجة أعمال مسلحة وإرهابية والثانية كانت في طريقه للوصول إلى مصر، حيث تمكن إرهابي من تفجير الشاحنة التي تنقلهم، وخضع الجد لتلقي العلاج اللازم في المستشفى وكان من المقرر خروجه بعد يومين، لكنه توفي قبل ساعات من خروجه.