ملخص الحلقة الخامسة مسلسل مليحة.. وفاة الحاج غالي قبل عودته إلى غزة

شهد ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل مليحة بطولة الفنان دياب والفنانة الفلسطينية سيرين خاص، أحداثا هامة، فلم يمهل القدر الحاج غالي جد «مليحة» للخروج من المستشفى وتحقيق حلمه بالعودة إلى فلسطين، حيث كان يرتب للوصول إلى القاهرة هو ومن تبقى من أسرته لتجديد جوازت السفر في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، ومن ثم العودة إلى وطنهم الفلسطيني وبالتحديد غزة، وقبل وفاته أوصى زوجته بأنه يرغب أن يموت في غزة ويدفن في أرضه، إذ كان حينها يشعر باقتراب أجله.

وفاة الحاج غالي قبل عودته إلى غزة

وخلال ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل مليحة، نشأت علاقة طيبة بين المقدم أدهم الشاعر «دياب» ومليحة «سيرين خاص» حيث تنتظر بصحبة جدتها في المستشفى لاستكمال علاج جدها الذي أصيب مع المقدم أدهم في نفس الحادث الإرهابي، حيث دار بينهما حديث وروت له قصة فقدان والدها ووالدتها في ليبيا بسبب أعمال الشغب والإرهاب وأخبرته عن رغبتها بالعودة إلى غزة، وطلبت منه أن يستمر معهم وتناول الطعام سويا حتى خروج جدهم ومن بعدها يتوجهون جميعا إلى سيناء، إلا أن القدر لم يمهل جدها الذي توفى، لتتغير الأمور وتتعقد رحلة العودة.

ملخص الحلقة الخامسة مسلسل مليحة

وشهد ملخص الحلقة الخامسة مسلسل مليحة، في القاهرة احتفال أسرة المقدم أدهم بعيد ميلاد شقيقه الأصغر علي «أمير المصري» بحفل جمع الأم وأخيها وأبناء أخيها، وحدثت مفاجأة غير متوقعة حيث شعرت نوال «حنان سليمان» زوجة أخيها بالتعب ونصحها أصدقائها بالتوجه إلى طبيب بمستشفى الأورام، وكانت تخفي ذلك على زوجها صالح «أشرف زكي» وأبناءها حتى لا تقلقهم، فيغير الزوج خططه ويذهب معها إلى الطبيب.