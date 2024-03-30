مسلسل مليحة الحلقة 5 يوثق رحلة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

بدأت أحداث الحلقة 5 من مسلسل مليحة الذي يتناول تفاصيل الأزمة الفلسطينية منذ بدايتها، بحديث الجد الذي يقوم بدوره الفنان سامي مغاوري، عن الخرائط التي تم حذف فلسطين منها، وهو ما جعل المؤسسات العالمية ترفض الاستماع لمطالب قادة فلسطين لأنهم بلا صفة.

ومن أجل هذا أسست الجامعة العربية بقيادة مصر منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 لتكون جهة رسمية تطالب بحقوق الشعب، ورفضت أمريكا قيام المنظمة وطالبت بتسويه القضية في الأمم المتحدة، وهو ما رفضه العرب وقتها، وأدى إلى هجوم إسرائيل على مصر فماذا حدث؟.

منظمة التحرير الفلسطينية

في مارس عام 1959 قدمت وزارة الخارجية المصرية توصية إلى مجلس جامعة الدول العربية من أجل إنشاء كيان فلسطيني يكون متحدث باسم الشعب في المحافل الدولية، وقد لاقي الاقتراح قبولا لدي الدول العربية، وتم الموافقة عليه في دورته الـ31، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكانت التوصية المصرية بإنشاء كيان يعمل على تنظيم الشعب الفلسطيني لا مجرد لاجئين، وتزامن مع إنشاء الاتحاد القومي الفلسطيني في مصر وغزة وسوريا، ودعوة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، لإنشاء كيان فلسطيني مهمته مواجهة نشاط إسرائيل.

لكن بسبب عدم تنفيذ القرارات المتعلقة بإنشاء كيان فلسطيني وقتها، جددت مصر خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي أقيم في شتورا عام 1960، دعوتها لتشكيل مجلس فلسطيني.

وفي يوليو 1962 حددت لجنة الخبراء التابعة لجامعة الدول العربية شكلا للكيان الفلسطيني يقوم على أساس ضم التجمعات والفصائل الفلسطينية، ليصبح لها جهة وطنية تقوم الشعب، لها اختصاصات عسكرية وسياسية وتنظيمية وإعلامية ومالية، إلا أن بعض الخلافات بين دول العربية عرقلت اتمام الاتفاق.

وفي 28 مايو 1964 وبسبب دعوة عبدالناصر تحقق الحلم أخيرًا في تأسيس منظمة التحرير الفلسطيني، وكان المسؤول عنها وقتها أحمد الشقيري ممثل فلسطين في الجامعة العربية.

وعقد أول مجلس وطني فلسطيني في فندق الكونتيننتال في مدينة القدس، وحضرها ممثلون عن مصر والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والعراق، تونس، السودان، والكويت.

وفي عام 1969 انتخب ياسر عرفات زعيمًا للمنظمة الفلسطينية، وبعد 5 سنوات خاطب الأمم المتحدة للاعتراف بالمنظمة.

ما علاقة منظمة التحرير بهجوم إسرائيل على مصر؟

بسبب الجهود الحثيثة التي تبنتها مصر تجاه القضية الفلسطينية ، والإصرار على وجود كيان يتحدث باسم الشعب أمام المحافل الدولية، شعرت إسرائيل بالتهديد، فلجأت إلى الرئيس الأمريكي آنذاك ليندون جونسون، الذي أعطي الضوء الأخضر لدولة الاحتلال للهجوم على مصر.

وفي 5 يونيو 1967 بدأت الحرب الإسرائيلية دمروا غالبية الطائرات فيما عُرف بـ «النكسة» والتي أسفرت عن احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية، وغزة، والجولان السورية وسيناء.