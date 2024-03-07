صحفي إسرائيلي يصدم دولة الاحتلال بتوقعات جديدة.. ماذا قال؟

في مقابلة أجرتها صحيفة «هآرتس»، الإسرائيلية، قال الصحفي والباحث الإسرائيلي، ياكوف شاريت، إن إسرائيل ولدت من الخطيئة وكتب كتابًا تنبأ فيه بأن إسرائيل تسير في طريقها نحو الفناء في تصريحات صدمت المجتمع الإسرائيلي.

ابن ثاني رئيس وزراء لإسرائيل عبّر عن ندمه سابقا

ياكوف شاريت، الذي ولد في عام 1927 هو نجل ثاني رئيس وزراء الاحتلال موشيه شاريت، أحد الصهيانة الأوائل الذين وطأت أقدامهم أرض فلسطين، إلا أنه قبل وفاته بسنوات قليلة كان يعرف نفسه كمعارض للصيهونية، وعبّر عن ندمه المتأحر للتعاون مع إسرائيل التي وصفها بالدولة المجرمة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي قام بتنفيذ عملية «السيوف الحديدية» التي أسفرت عن سقوط أكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتواجه إسرائيل تهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بناءً على دعوة من جنوب إفريقيا، بينما تستمر الدعوات للتهدئة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة حتى الآن رغم مرور أكثر من 152 يومًا على بدئها.