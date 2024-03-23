للأسبوع الثاني على التوالي..هزة أرضية تضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي

ضرب زلزال الأراضي المحتلة، وأبلغ مستعمرون من دولة الاحتلال الإسرائيلي شعورهم بالهزة، حسبما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، والتي أفادت أن سكان شمال الأراضي المحتلة شعروا اليوم السبت، بهزة أرضية ضربت البلاد.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن وزارة الطاقة والبنية التحتية بالأراضي المحتلة، أن المعهد الجيولوجي الوطني أكد وقوع زلزال ضعيف في شمال البلاد.

الزلزال هو الثاني في 15 يوما

الأسبوع الماضي، شعر المستعمرون بزلزال في شمال البلاد، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مراكز بأنحاء غور الأردن.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه لا توجد إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن، وأن قوة الزلزال الذي تم الشعور به بلغت 3.8 درجة ووقع على عمق أكثر من 17 كيلومترا.

وتشن دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 106 آلاف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية، بسبب بقاء عدد كبير من الجثث تحت الأنقاض حتى الأن.