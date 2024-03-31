مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6.. هل يسدد شقيق آسر ياسين مستحقات طليقته؟

مع تدهور الوضع المالي لشقيق آسر ياسين «حسن»، وطلبات طليقته منه ينتظر الجمهور ماذا سيحدث في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6، بعدما شهدت الحلقة السابقة طلب طليقته جميع نفقاتها ومصاريفها وحقوقها لها ولأولادها، ولذلك يجد «حسن» نفسه ملزمًا بسداد المزيد من الأموال فضلا عن الديون التي عليه والقضية التي خرج منها بكفالة، بعد وفاة أحد العمال بمحله الخاص.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6

يُعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6 على قناة dmc الساعة 18:15، ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع العرض على منصة Watch it، ويعاد بثه في تمام الساعة 5:00 صباحًا، وفي الثانية ظهرًا.

مسلسل بدون سابق إنذار هو أول دور بطولة لآسر ياسين وعائشة بن أحمد، ويجمعهما مع أحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وأحمد علي ماهر، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

أحداث صادمة في مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول حياة الزوجين آسر ياسين «مروان» وعائشة بن أحمد «ليلى»، اللذين يكتشفان إصابة ابنهما «عمر» بسرطان الدم.

تتعطل حياة الزوجين وتتغير بالكامل بعد هذا الاكتشاف، وتكشف آثار العلاج الإشعاعي عن صدمة جديدة: الطفل عمر ليس ابنهما، بل تم استبداله عند الولادة.