ملخص الحلقة 5 من مسلسل فراولة.. نيللي كريم تلجأ إلى استبدال الأحجار الكريمة

شهدت الحلقة 5 من مسلسل فراولة، صدمات قوية بدأت بمعرفة نيللي كريم «فراولة»، باختفاء مستر يانج «عبد الحكيم الصيني»، صاحب شركة منتجات الطاقة الحيوية، ومصادرة البضاعة في ميناء شنغهاي، وتصفير حسابات الشركة البنكية، إذ قالت لموظفي الشركة إنّ المرتبات والعمولات ستتأخر لمدة زمنية، باعتبارها نائب مدير الشركة.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل فراولة

وفي سياق آخر، حاول مشير «توني ماهر»، أن يقنع والدي صديقته خيرية «جيلان علاء»، بأن البضاعة تأخرت بسبب ميل المركب في عرض البحر، وألقى أحمد فهيم باللوم على فراولة باعتبارها المسؤولة أمامهم في الشركة.

واقترحت صديقة فراولة «علا رشدي»، بأن تستبدل الأحجار الكريمة التي يجلبها مستر يانج من الصين، بأحجار كريمة مصرية، حتى يمكن حل المشكلة بها وبيعها للعملاء وكأن بها طاقة إيجابية.

وخلال الحلقة 5 من مسلسل فراولة، قررت نيللي كريم الحصول على الأحجار الكريمة المصرية من عم صلاح، وهو الفنان الراحل «جميل برسوم» الذي ظهر كضيف شرف في الحلقة، بالتقسيط، وبيعها للعملاء كأنها قادمة من الصين.

واختتمت الحلقة ببلاغ الطبيب النفسي الدكتور إبراهيم «صدقي صخر»، عن الشركة التي تديرها فراولة، وقال إنه أبلغ عن الشركة «لأنها تبيع الوهم للناس على أنه علاج».

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة الفنانة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على.