مسلسل فراولة الحلقة 5.. ترقية نيللي كريم تسبب مشكلة بين أحمد فهيم وزوجته

تعرض قناة DMC الحلقة 5 من مسلسل فراولة، بطولة النجمة نيللي كريم، التي تجسد دور فتاة تدعى «فراولة»، ويُعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

الحلقة 5 مسلسل فراولة

أما عن موعد إعادة الحلقة 5 من مسلسل فراولة، فتعاد الحلقة الجديدة الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.

ويشارك العديد من النجوم في مسلسل فراولة مع النجمة نيللي كريم، وهم صدقي صخر، وشيماء سيف، وأحمد فهيم، ودنيا سامي، ولبنى ونس، وآخرين، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.

ملخص الحلقة 4 من مسلسل فراولة

أما عن ملخص الحلقة 4 من مسلسل فراولة، فقد شهدت الحلقة 4 أحداثًا شيقة، بدأت بسعادة بالغة غمرت «نيللي كريم» بسبب قرار ترقيتها في عملها، وفي المشهد التالي من الحلقة، نشبت مشاجرة بين «أحمد فهيم» وزوجته لحقدها وغيرتها من «نيللي كريم» بسبب ترقيتها.

وفى المشهد التالي من مسلسل «فراولة»، تقدم «شيماء سيف» كورسات في التسويق بمبلغ 15 ألف جنيه، كما شهدت الحلقة ظهور رضا عبد العال، ضيفًا في مشهد كوميدي.