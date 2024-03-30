تواصل القنوات عرض مسلسلات رمضان خلال الماراثون الحالي، ومن بينها دراما الـ 15 حلقة التي عُرض 5 حلقات، بدايةً من منتصف رمضان، ومسلسل نيللي كريم أحدها ويدور في قالب كوميدي، ويُنتظر عرض مسلسل فراولة الحلقة 5 مساء اليوم السبت على قناة dmc وقناة dmc دراما والمنصة الرقمية watch it.

مسلسل فراولة الحلقة 5.. ماذا ستفعل فراولة أمام خدعة «يانج»

بعد نجاح «يانج» في خداع «فراولة»، التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، ودفعها للتوقيع على عقد شراكة، ثم غادر مصر وهرب إلى الخارج، ينتظر متابعو مسلسل فراولة الحلقة 5 المتوقع أن تسفر عن العديد من الأحداث والتي كشفت بطلة العمل بعض منها في تصريحاتها الإعلامية، بأنَّ فراولة ينتظرها مستقبل حافل وستصبح من سيدات المجتمع.

مسلسل فراولة الحلقة 5 مواعيد العرض

وعن مواعيد عرض مسلسل فراولة الحلقة 5، فيعرض على قناة dmc في تمام الـ7:45 دقيقة مساءً، ويعاد في الـ8:15 صباحا والـ1:45 ظهرا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.