 موعد إعادة مسلسل «فراولة» على قناة «DMC» الحلقة 5

شهدت الحلقة الـ4 من مسلسل فرولة للفنانة نيللي كريم، أحداثا مثيرة جذبت المشاهدين، ووضعتهم في حالة ترقب لمعرفة ما سيحدث في الحلقة المقبلة، وإليكم موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة «دي أم سي» الحلقة 5.

موعد إعادة مسلسل فراولة

وينتظر الكثيرون موعد إعادة مسلسل فراولة الحلقة 5 على قناة DMC، ويُعرض المسلسل الساعة الثامنة إلا الربع مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة «Watch it»، أما عن موعد إعادة الحلقة 5 من مسلسل فراولة، فتعاد الحلقة الجديدة الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة 4 من مسلسل فراولة، وكانت بدأت الحلقة بفرحة عارمة سيطرت على نيللي كريم «فراولة» بعد خبر ترقيتها في الشركة التي تعمل بها.

فريق عمل مسلسل فراولة

المسلسل بطولة الفنانة نيللي كريم مع شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي.