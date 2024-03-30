مشاهد شيقة ومثيرة جذبت الكثير من الجماهير، لمتابعة مسلسل فراولة، منذ عرض أول حلقاته على قناة DMC.

وينتظر الكثيرون موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 5 على قناة DMC اليوم، والتي تُعرض الساعة الثامنة إلا الربع مساءً، وفي وقت العرض نفسه على منصة Watch it.

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 5 على قناة DMC اليوم

أما عن موعد إعادة الحلقة 5 من مسلسل فراولة على قناة DMC، فتعاد الحلقة الساعة الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.

مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم، يدور حول فتاة بسيطة تُدعى «فراولة» تعمل قارئة فنجان في أحد مقاهي القاهرة، وتواجه العديد من التحديات في حياتها الشخصية والمهنية.

المسلسل بطولة الفنانة نيللي كريم مع شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي.