مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. مواجهة بين السلطان بركياروق وحسن الصباح

بحالة شديدة من الغضب، يستقبل السلطان السلجوقي بركياروق (عمر الشناوي) حركة الاغتيالات، التي نفذها حسن الصباح و«الفدائيين» التابعين له، ضد رجال الدولة بداية من الوزير تاج الدين، مرورًا بمفتي مدينة أصفهان، وفخر الدين نجل نظام الملك، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل الحشاشين في الحلقة 21 ردًا عسكريًا من السلطان بركياروق على حسن الصباح، الذي بدأ يقترب من العاصمة أصفهان، خاصة بعد استيلاء أحد أتباعه على قلعة شاه دز القريبة من أصفهان، بالإضافة إلى إصداره عملة خاصة به، وفرض الجباية على المتنقلين من الدولة السلجوقية إلى الدولة الصليبية والعكس.

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. حسن الصباح يكسر الهدنة مع الدولة السلجوقية

وتشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21 كسر حالة الهدنة بين حسن الصباح والسلطان بركياروق، بعد ما قام الأخير بفك الحصار الذي فرضه على قلعة آلموت افترة طويلة، من أجل إخضاع حسن الصباح ورجاله.