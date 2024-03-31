مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. حسن الصباح يكشف مؤامرة يحيى

يخبر يحيى (أحمد عبد الوهاب) أن قربه من حسن الصباح من أجل معرفة مكان مخدعه حتى يستطيع الانفراد به وقتله، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، كما يخطط أيضا لقتل برزك أميد (سامي الشيخ) وزيد ابن سيحون (أحمد عيد)، ثم الهرب بعد ذلك، ويخبره صديقيه سليمان وطيفور أن من الواجب عليه أن يصدق أنه من أتباع حسن الصباح ومؤمن به حتى لا يتم كشفه.

يقابل يحيى، طيفور وسليمان بعد منتصف الليل، ويمنحهما أسلحة ويخبرهما بأماكن غرف حسن الصباح وبرزك أميد ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، ويقرر أن يقتل هو زيد ابن سيحون انتقاما منه لقتل والديه، ويخبرهما أن مصيرهما هو القتل ولكن قتلهما بعد ما ينجحوا في القضاء على الصباح ورجاله هو شهادة وشرف.

مسلسل الحشاشين الحلقة 20

مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. حسن الصباح يطلب من يحيى قتل صديقيه

ولكن تحدث المفاجأة، عندما يجد يحيى أن حسن الصباح ينتظره في غرفة زيد ابن سيحون ليخبره أنه على علم بالمؤمرة التي حاكها أصدقاؤه للقضاء عليه وعلى رجاله، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، ويخبره أنها مادام لم ير والديه في حلم جنة يعني ذلك إنهما في النار لأنهما غير مؤمنين، ثم يأمر بإدخال صديقي يحيى طيفور وسليمان، ويطلب منه أن يقوم هو بقتلهما بسيفه.