سانتوس يواجه بالميراس في ذهاب نهائي بطولة «باوليستا» اليوم

يلتقي سانتوس البرازيلي، نظيره بالميراس، مساء اليوم، على ملعب «أوربانو كالديرا»، في ذهاب نهائي دوري كرة القدم للمحترفين في ولاية ساو باولو البرازيلية «باوليستا إيه 1»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

وأطاح سانتوس، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة «باوليستا»، بنظيره براجانتينو، بنتيجة 3-1 على ملعب «أرينا كورينثيانز».

أهداف سانتوس في مرمى براجانتينو

وجاءت أهداف سانتوس عن طريق يواكيم، جيلهيرمي، وجوليانو، بينما سجل إدواردو ساشا، هدف براجانتينو الوحيد.

وفي المقابل، حجز بالميراس، بطاقة التأهل لنهائي بطولة باوليستا، بتغلبه على فوريزونتينو، بهدف إندريك في مباراة الدور نصف النهائي على ملعب «أليانز باركي».

وخاض سانتوس، وبالميراس، تاريخيا في جميع المسابقات سواء المحلية أو القارية، 74 مباراة، فاز الأول منها في 25 لقاء، والثاني 33، وتعادلا في 16 مباراة.