سعر الريال السعودي في البنوك اليوم.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الريال السعودي في مختلف البنوك العاملة في السوق، اليوم الأحد، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 12.62 جنيه للشراء، و12.65 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي في بنك سي آي بي 12.56 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.62 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي 12.60 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 12.65 جنية للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

في البنك المركزي سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.62 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع.