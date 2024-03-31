القوة الجوية يبحث عن تعزيز صداراته لدوري نجوم العراق أمام دهوك

تنطلق الجولة الـ20 من بطولة دوري نجوم العراق، مساء اليوم، بـ4 مباريات، في التوقيت نفس، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، أبرزها لقاء دهوك والقوة الجوية على ملعب «دهوك».

ويدخل دهوك مباراة القوة الجوية، بعد تعادل إيجابي بنتيجة 1-1 مع أربيل في الجولة الـ19 في بطولة دوري نجوم العراق؛ ليحتل دهوك، المركز السادس برصيد 29 نقطة.

تعادل إيجابي بين القوة الجوية وأمانة بغداد

وفي المقابل، يخوض القوة الجوية، لقاء دهوك، بعد تعادل إيجابي بهدف لمثله مع أمانة بغداد، في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «الشعب الدولي»، ليواصل فريق القوة صدارة دوري نجوم العراق برصيد 45 نقطة.

وفي مباراة أخرى، يستضيف الزوراء بقيادة فنية لحسام البدري، نظيره النجف على «ملعب الزوراء»، ويحتل الزوراء المركز الرابع في جدول دوري نجوم العراق، برصيد 30 نقطة، بينما النجف يحتل المركز العاشر بـ26 نقطة.

وفي الجولة الـ19 من دوري نجوم العراق، فاز الزوراء خارج ملعبه على ميناء البصرة بنتيجة 3-1، على ملعب «الميناء الأولمبي»، كما انتصر النجف على الكهرباء بهدف دون رد على ملعب «النجف الدولي».

وتشهد الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق، مباراة تجمع بين أمانة بغداد ونفط ميسان على ملعب «المدينة الدولي»، ومباراة أخرى تجمع بين كربلاء بنظيره نوروز على «ملعب كربلاء الدولي».