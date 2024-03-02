حسام البدري يواصل نزيف النقاط مع الزوراء العراقي

خسر الزوراء الذي يقوده فنيًا، حسام البدري، مساء اليوم، أمام زاخو بهدف دون رد، وسط حضور أكثر 25 ألف متفرج في ملعب «زاخو الدولي» في ختام الجولة الـ17 من بطولة دوري نجوم العراق.

تفاصيل مباراة الزوراء أمام زاخو:

وفي الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، أحرز فرانك سيدريك لاعب زاخو، هدفًا برأسية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمني لحارس الزوراء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد زاخو، إلى النقطة 28 في المركز الثالث، فيما تجمد الزوراء عند النقطة 26 في المركز السادس، في جدول ترتيب فرق دوري نجوم العراق.

تعادل الزوراء مع الكرخ:

وكان فريق الزوراء، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للنادي العراقي، فقد نقطتين ثمينتين في الجولة الـ16 من بطولة دوري نجوم العراق، بتعادله مع الكرخ، الذي يلعب به صالح جمعة، لاعب النادي الإسماعيلي السابق، إيجابيا بهدف لمثله في مباراة جمعت بينهما على ملعب «الزوراء».

وفي الجولة الـ18 من بطولة دوري نجوم العراق، يلتقي زاخو، كربلاء، يوم الثلاثاء المقبل، فيما يستضيف الزوراء، الطلبة، الأربعاء المقبل.

ويواصل نادي القوة الجوية، تصدره لدوري نجوم العراق، برصيد 41 نقطة بدزون هزيمة، فيما يطارده الشرطة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة.