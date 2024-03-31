تحري ليلة القدر في شروق يوم 21 رمضان.. هل تحققت علاماتها؟ (فيديو وصور)

بدأ ملايين المسلمين تحري ليلة القدر ومراقبة شروق شمس يوم 21 رمضان، إذ تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورًا عن شروق شمس اليوم 21 من رمضان 1445 هجريًا الموافق 2024 ميلاديًا، متسائلين عما كانت ليلة أمس هي ليلة القدر، لاسيما وهي أول ليالي العشر الأواخر من رمضان وهي أيضًا أولى الليالي الوترية.

هل كانت ليلة القدر أمس

وبخصوص تحري ليلة القدر وهل كانت أمس، نشر أحد الحسابات صورًا عن شروق شمس يوم 21 رمضان من أماكن متعددة، وكتب «من المحتمل أن تكون هذه هي ليلة القدر فهنيئًا لمن أقامها، واللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وتقبل سجودنا ودعائنا ولا تردنا خائبين يا رب العالمين».

فيما نشر حساب آخر متابعة شروق شمس اليوم 21 من رمضان في الإمارات لتحري ليلة القدر، ونشر ما يلي: «اليوم السماء ملبدة بالغيوم خاصة من جهة المشرق والشمس ظهرت بأشعة واضحة تنعكس على السحاب ، لا يزال في ليالي رمضان بقية وعلينا الاجتهاد في جميع الليالي فمن قام العشر فقد ادرك ‎ليلة القدر، شروق شمس ‎21 رمضان 1445 هـ، الأحد، 31 مارس 2024، وقت الشروق المقدر: 6:07، ظهور قرص الشمس: تعذر رؤيته بسبب كثافة الغيوم وترتب عليه تعذر رؤية انعكاس الشعاع على البحر، حالة الجو: غائم، مدة التصوير: 40 دقيقة، مرسى الخور، أم القيوين، ‎الإمارات العربية المتحدة».

كما نشر حساب ثالث تحرى ليلة القدر وبث فيديو لسطوع شمس يوم 21 من رمضان 1445 هجريًا:

علامات ليلة القدر

وبعد استعراض تحري ليلة القدر وشروق شمس يوم 21 رمضان فإن من أبرز علامات ليلة القدر هذه الليلة المباركة هي أن تطلع الشمس بيضاء لا شعاع لها كأنها طست، فقد ورد في صحيح مسلم يَرْوي التَّابعيُّ زِرُّ بنُ حُبَيشٍ قائلا: «سَأَلْتُ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَقُلتُ: إنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يقولُ: مَن يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ؟ فَقالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إنَّه قدْ عَلِمَ أنَّهَا في رَمَضَانَ، وَأنَّهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، وَأنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ -لا يَسْتَثْنِي- أنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلتُ: بأَيِّ شَيءٍ تَقُولُ ذلكَ يا أَبَا المُنْذِرِ؟ قالَ: بالعَلَامَةِ -أَوْ بالآيَةِ- الَّتي أَخْبَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّهَا تَطْلُعُ يَومَئذٍ لا شُعَاعَ لَهَا».

كما بثت دار الإفتاء عددا من الفيديوهات عبر قناتها بموقع يوتيوب بخصوص وقتها وكيفية استغلال هذه الليلة المباركة.

دعاء ليلة القدر

ويستحب ترديد دعاء ليلة القدر كما ورد في السنة «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا» كما يدعو المسلم بما يشاء من خير الدنيا والآخرة له ولأهله وأمته.