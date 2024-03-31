اللهم بلغنا ليلة القدر.. دعاء مؤثر ردده في الليالي المباركة

اللهم بلغنا ليلة القدر هو دعاء عظيم يُرددّه المسلمون في شهر رمضان المبارك، وخاصة في العشر الأواخر منه، رغبة في إدراك هذه الليلة المباركة التي تُعدّ خيرًا من ألف شهر، ومن فضل الدعاء بها التعبير عن الإيمان فيدلّ هذا الدعاء على إيمان المسلم بفضائل ليلة القدر ورغبته في إدراكها، كما يدل هذا الدعاء على تضرع المسلم إلى الله تعالى ورجائه في أن يرزقه هذه الليلة المباركة.

أدعية اللهم بلغنا ليلة القدر

ومن الأدعية الأخرى التي يمكن الدعاء بها: «اللهم بلغنا ليلة القدر وأرزقنا فضلها وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة، اللهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة».

السيدة عائشة وليلة القدر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن رسول الله -صلى الله عليه قد علَّم وسلم السيدة عائشة -رضي الله عنها- دعاءً تُكثر تكراره ليلة القدرِ في حديثٍ روته السيدة عائشة حيث قالت: (يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو؟ قالَ: تقولينَ: اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي)، ويمكن للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء في جميع الأحوال، وفي أي وقت شاء.

ومن الأدعية التي يفضل الدعاء بها في ليلة القدر: «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي، اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».