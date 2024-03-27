متى تبدأ ليالي العشر الأواخر من رمضان 2024؟.. فيها ليلة القدر

متى تبدأ ليالي العشر الأواخر من رمضان 2024؟، هو واحد من الأسئلة التي يهتم العديد من المسلمين بمعرفتها، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء الأيام العشر الأخيرة من الشهر الكريم، وإن هذه الأيام هي خير أيام شهر رمضان الكريم، فيها الكثير من الخير والبركات، كما أنها تتضمن ليلة القدر، والتي قال عنها الله سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر.

متى تبدأ ليالي العشر الأواخر من رمضان 2024؟

وعن سؤال متى تبدأ ليالي العشر الأواخر من رمضان 2024؟، فقد بدأ الشهر الكريم في يوم الاثنين، والذي وافق 11 من شهر مارس الجاري، بالتالي فإن أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان من المقرر أن تبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 20 من شهر رمضان المبارك، والذي يوافق في التاريخ الميلادي 30 من مارس الجاري.

ليالي العشر الأواخر من رمضان 2024

وبالحديث عن إجابة سؤال متى تبدأ ليالي العشر الأواخر من رمضان 2024؟، فإن أول يوم في هذه الأيام يوافق 21 من شهر رمضان المبارك، والتي تمتد إلى ليلة 30 من الشهر الكريم، ولا يمكن إنكار أن هذه الليالي من خير ليالي العام، ولابد من الحرص على استغلالها بأحسن شكل.

وبعيدا عن متى تبدأ ليالي العشر الأواخر من رمضان 2024؟، كانت دار الإفتاء المصرية أنه لابد أن يجتهد العباد خلال هذه الأيام في العبادة والتقرب من الله سبحانه وتعالى، كما لفتت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الليالي العشر يعمل على الاجتهاد في كل أشكال العبادة.