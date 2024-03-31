آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. هل يخرج من المستشفى قريبا؟

كشفت مصادر داخل المستشفى التي يرقد فيها أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر تفاصيل حالته الصحية، مبينة أنه يخضع حاليًا لمجموعة كبيرة من الفحوصات الطبية، إذ أنه توجد بعض المشكلات في الرئة، كما أنَّ الكلى تحتاج إلى مزيد من الفحوصات وتغير طرق العلاج وفقًا لتطور الحالة الصحية، لافتة إلى أنَّ هناك تحسن بسيط، خاصة أن الحالة الصحية للاعب شديدة الخطورة وما حدث له يعتبر معجزة إلهية.

تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

وتابعت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ هناك فريق طبي كبير بقيادة الدكتور حازم خميس يعمل على تشخيص اللاعب أحمد رفعت، ووضع خطة وبروتوكول علاجي جديد للاعب وفقًا للتخصصات التي يحتاجها، سواء كان تخصص قلب أو رئة أو كلى، مؤكّدة أنَّ هناك اهتمام كبير من الفرق الطبية بالمستشفى باللاعب، إذ تعمل على توفير جميع الخدمات والمستلزمات والأدوية لهز

وأشارت إلى أنَّ الاعب من الممكن أن يخرج خلال الفترة القليلة المقبلة ولكن مع الالتزام بمجموعة من القواعد والتعليمات التي يجب اتباعها، لافتة إلى تشاورات تتمّ بشأن وضع جهاز للاعب يرافقه بشأن مراقبة جودة الأجهزة الحيوية داخل جسمه، إذ يتمّ مناقشة الأمر الفترة الحالية قبل اتخاذ هذا القرار.

الوضع الصحي للاعب أحمد رفعت

وعن الوضع الصحي له الفترة الحالية واستجابته للأطباء، أكّدت المصادر أنَّ الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت هي الأحسن منذ الحادثة التي تعرض لها وهى التوقف المفاجئ للقلب، لافتا الى استجابة اللاعب للأطباء والعلاج، مشيرا الى أن وجود أسرته بجواره له دعم نفسي كبير خاصة والدته.