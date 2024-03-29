تغيير البروتوكول العلاجي للاعب أحمد رفعت.. مصادر في «الصحة» تكشف التفاصيل

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن آخر التطورات الصحية للاعب أحمد رفعت، مشيرة إلى نقله لمستشفى وادي النيل، لافتة إلى أن هناك مشاكل في الرئة وجرى تغير البروتوكول العلاجي وهو تحت إشراف خاص من قبل مدير المستشفى الدكتور العظيم حازم خميس، لافتا إلى وجوده في رعاية وحالته مستقرة.

مشاكل في الكلى

وتابعت المصادر، أن اللاعب يعاني من مشاكل في الكلى، متمنيًا أن تتحسن حاله الكلى، إذ أن هناك عدد من المشاكل فيها، ولن تتحسن بشكل كبير في يوم وليلة، مشيرًا إلى وجود والدته معه ولكن في غرفة منفصلة، مضيفًا: اللاعب في وعيه ويتحرك ولكن بشكل بسيط للغاية.

منع الزيارة

وأضافت المصادر أن ما حدث للاعب خلال الأيام القليلة الماضية معجزة، مشيرة إلى منع الزيارات من قبل اللاعبين لزميلهم على الأقل الفترة الحالية.

وكان اللاعب أحمد رفعت تعرض لأزمة خلال إحدى المباريات، وتعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب.