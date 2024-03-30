هل يشاهد مباراة الزمالك وفيوتشر؟.. تطورات جديدة في حالة أحمد رفعت الصحية

يعيش لاعب مودرن فيوتشر، أحمد رفعت، رحلة قاسية منذ 19 يومًا، بعد توقّف عضلة قلبه بالكامل لمدة 90 دقيقة، ونجح في تخطّي مرحلة الخطر بشكل كبير، بعد محاولات إنقاذ متكررة وتشبّثه بالحياة والتحسن.

وأظهرت الفحوصات استجابة الوظائف الحيوية للعلاج بصورة أفضل، مما يفتح الباب أمام احتمال خروجه من المستشفى في الأيام المقبلة، ومشاهدة مباراة فريقه أمام الزمالك.

هل يشاهد أحمد رفعت مباراة الزمالك وفيوتشر؟

أحمد رفعت اعترف في لقاء تلفزيوني، بحبه الشديد للزمالك، رغم كونه من ناشئي الأهلي، لذلك المباراة المرتقبة التي ستكون بين فريقه مودرن فيوتشر، والزمالك النادي الذي يشجعه وينتمي لجماهيره من الصغر، ستكون حدثًا استثنائيًا بالنسبة له، لكن مشاهدته للمباراة المقررة غد الأحد، تبدو صعبة للغاية، خاصة أن الأطباء لا يرغبون في تعرضه لأي ضغط في الوقت الحالي، لتفادي حدوث أي اضطرابات جديدة في القلب، بحسب مصدر مقرب من أسرة اللاعب، في حديثه لـ«الوطن».

وقال المصدر، أن الحالة الصحية لأحمد رفعت في الوقت الحالي تشهد تحسنًا ملحوظًا، إذ بدأ في التفاعل بشكل كبير مع من حوله، ويتحدث قليلًا، لكن الأطباء يفضلون عدم وضعه تحت ضغط كبير في الوقت الحالي، للحفاظ على حالة الاستقرار والاستجابة للعلاج بشكل أسرع.

وبدأ المستشفى في إعادة الزيارة تدريجيًا، بعدما كان غير مسموح لأي شخص زيارته، أثناء وجوده في مستشفى زمزم بالإسكندرية، سوى والدته، في محاولة لتنشيط ذاكرته ودعمه، إذ بدأ بالفعل يتذكر بعض الأحداث التي لم تكن حاضرة في ذهنه بعد استعادة الوعي.

ساعات حاسمة في مصير مغادرة أحمد رفعت للمستشفى

«لا نعلم موعد خروجه».. هكذا قال هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، خلال تصريحات تلفزيونية، مؤكدًا أن الأطباء لم يحددوا مدة بعينها من أجل خروج أحمد رفعت، لكن ذلك يتوقف على مدى استجابته للعلاج في الأيام المقبلة، والاطمئنان بشكل كامل على جميع الأجهزة الحيوية، وأنها تعمل بصورة طبيعية، دون الحاجة إلى أي أجهزة مساعدة.

ساعات حاسمة يقضيها أحمد رفعت داخل المستشفى بعد نقله إلى القاهرة قادمًا من مستشفى زمزم في الإسكندرية، وذلك بعدما أكد الطبيب المعالج أن حالته الصحية في الأيام الثلاثة المقبلة، ستحدد مصير خروجه من المستشفى من عدمه.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كان على رأس قائمة الحضور، بعد وصول أحمد رفعت إلى أحد مستشفيات القاهرة، وذلك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.