طريقة عمل البيتيفور الناعم بخطوات بسيطة في المنزل.. «فرحي أولادك بالعيد»

يُعتبر البيتيفور الناعم من الحلويات الأساسية التي تحب الأسر والعائلات المصرية تناولها في عيد الفطر المُبارك، كأحد طقوس الاحتفال بالعيد؛ وتحرص ربات البيوت مع اقتراب عيد الفطر المُبارك على معرفة طريقة عمل البيتيفور الناعم في المنزل بدلًا من شرائه من المحلات بأسعار مرتفعة.

يُمكن تحضير البيتيفور الناعم بطريقة سهلة واقتصادية في متناول الجميع، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مكونات البيتيفور الناعم

كيلو دقيق.

ربع كيلو سكر بودرة.

رشة ملح.

نصف كيلو زبدة.

5 بيضات.

5 باكو فانيليا.

ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

مربى.

جوز هند.

فول سوداني مجروش.

فورماسيل.

طريقة عمل البيتيفور الناعم

اخلطي السكر مع الزبدة، ثم ضيفي البيض والدقيق والملح والفانيليا مع التقليب جيدًا حتى تصبح عجينة متماسكة.

قسمي العجينة إلى نصفين، الأول ضعي القهوة والكاكاو فيه والثانية تبقى كما هي.