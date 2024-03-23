طريقة عمل البيتيفور بالزبدة بدون بيض.. وصفة اقتصادية وسريعة

يُعد البيتيفور من أشهر حلويات عيد الفطر المبارك، بجانب العديد من المخبوزات الأخرى منها الكعك والبسكويت، وعادةً تفضل ربات المنازل صناعة البيتيفور في المنزل لإضفاء الفرحة والسعادة على قلوب الأطفال بقدوم العيد، لكن هناك من يفضله بدون بيض، لذلك نستعرض طريقة عمل البيتيفور بالزبدة بدون بيض.

طريقة عمل البيتيفور بالزبدة بدون بيض

طريقة عمل البيتيفور بالزبدة بدون بيض هي أكثر ما يهم السيدات خاصة أن هناك بعض العديد من الأشخاص سواء من الكبار أو الأطفال، لا يفضلون البيض في الحلويات، ووفقًا لوصفة الشيف نادية السيد، إليك الخطوات.

مكونات عمل البيتيفور بالزبدة بدون بيض

2 ونصف كوب دقيق.

كوب زبدة 200 جرام.

نصف كوب سكر بودرة.

ربع كوب زيت.

ربع كوب ماء.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

تحضير البيتيفور

طريقة تحضير البيتيفور بالزبدة بدون بيض

في إناء فارغ يوضع السكر البودرة والزبدة، ومن ثم ضربهم جيدًا حتى يمكن الحصول على قوام كريمي، ثم إضافة الزيت واضربي مرة أخرى، أضيفي الماء والفانيليا والملح واخفقي مرة أخرى حتى تحصلين على قوام كريمي ناعم للغاية، وأخيرًا يمكن إضافة الدقيق وتقليبه جيدًا حتى يختفي الدقيق من العجين، ثم وضع العجين في كيس حلواني وتشكيل البيتيفور في صينية أو صاج.

بعد الانتهاء من تشكيل البيتيفور حسب الرغبة، ندخل الصينية إلى الفرن بالرف الأوسط، بدرجة حرارة 180 على أن يكون مسخن مسبقًا، ويظل لمدة من 10 دقائق إلى 12 دقيقة، أو حتى تمام الحصول على لون ذهبي خفيف، وبعد ذلك يترك حتى يصل لدرجة حرارة الغرفة، ومن ثم يزين حسب الرغبة.