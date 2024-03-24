«شعبة المخابز»: انخفاض سعر طن الدقيق الشعبي 3 الآف جنيه

قال خالد فكرى، سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار طن الدقيق الشعبي والملقب باسم «الهرم» وتنتجه مطاحن «ابن الخطاب» هبط سعره منذ 23 فبراير الماضي وحتى أمس بمقدار وصل لـ3 الآف جنيه في سعر الطن، حيث كان سعره يوم 23 فبراير 24 ألفا و500 جنيه للطن، في حين وصل سعره حاليا لـ21 ألفا و500 جنيه.

طن القمح الشعبي قبل 23 فبراير بـ 24 ألفا و500 جنيه

وأضاف «فكري» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدقيق الشعبي الملقب باسم «الهرم» يعد أكثر الأنواع استخداما للأفران والمخبوزات الشعبية، وقد هبط سعره بتاريخ 24 فبراير بمقدار 500 جنيه ليسجل مبلغ الـ24 ألف جنيه، وهبط سعره مرة أخرى بمقدار 500 جنيه بتاريخ 1 مارس ليسجل 23 ألف و500 جنيه، وفي تاريخ 17 مارس انخفض سعره بمقدار ألف جنيه، مسجلا 22 ألفا و500 جنيه، وكان آخر هبوط في سعره بالأمس بمقدار 1000 جنيه، حتى ثبت حاليا عند مبلغ 21 ألفا و500 جنيه.

وأوضح سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أنه بالنسبة للدقيق ماركة «الجولد»، والذي تنتجه مطاحن الجمل التابعة لمعتمد جروب فقد هبط سعره بمقدار ألف جنيه يوم الجمعة 1 مارس، حتى سجل 34 ألف جنيه، وهو السعر المعمول به حتى الآن ولم يختلف.

وأكد أن أغلب الأفران الموجودة على مستوى الجمهورية، قللت بشكل ملحوظ نسب السحب الخاصة بها مع بداية شهر رمضان الكريم، كون أغلبها تقوم بإجراء الصيانات خلال هذا الشهر، لتفتح أبوابها أمام الجمهور في أخر أسبوع بالشهر الكريم لإنتاج كحك العيد، متوقعا أن تثبت الأسعار أو تقل بنسب متفاوته، خاصة بعدما استلمت مصر شحنة من القمح قادمة من روسيا منذ أيام قليلة، في حين تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية أمام التجار في مزاد علني.