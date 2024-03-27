طريقة عمل البيتيفور بالكيلو.. «مش هتشتريه من بره تاني»

يعشق العديد من الأشخاص البيتيفور، وهو من المخبوزات اللذيذة سريعة التحضير وغير المكلفة، وهي أكلة لها مكانتها الخاصة عند المصريين، إذ أن تناولها بعد صلاة العيد من العادات المحببة لكثير من البيوت المصرية، وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل البيتيفور بالكيلو، وفقاً للشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل البيتيفور بالكيلو

المكونات :

- 5 أكواب دقيق.

- نصف كوب سكر بودر.

- ربع معلقة ملح.

- 2 كوب زبدة باردة.

- بيضة.

- 2 صفار بيض.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

للتزيين :

- مربى فراولة.

- مربى مشمش.

- جوز هند مبشور ناعم.

- فستق مفروم.

- شوكولاتة دارك ذائبة.

- شوكولاتة خام بيضاء ذائبة.

- ميكس مكسرات.

طريقة عمل البيتيفور بالكيلو

طريقة التحضير:

- نضع الزبدة في بولة ونقلبها جيداً باستخدام المضرب الكهربائي.

- نقوم بإضافة السكر البودر، ثم نقلبه مع الزبدة ويخفق بالمضرب الكهربائي.

- نضيف الفانيليا وتقلب.

- نضيف البيضة وتخفق.

- نضيف صفار البيض ويخفق.

- نضيف الدقيق، ثم نمزج كل المكونات معاً.

- نضع العجينة في كيس حلواني بشكل الوردة.

- نشكل البيتيفور في صاج للخبز.

- نضع صاج للخبز في الفرن على درجة حرارة مئوية، حتى يأخذ اللون الأشقر.

- بعد خروجه من الفرن نتركه جانباً حتى يبرد، ثم نزينه بالمربى والمكسرات.

نصائح عند التقديم

- فضل ترك البيتيفور حتى يبرد لأنه من الحلويات الخفيفة وسهلة التكسير.

- ينصح بنخل السكر والدقيق قبل الاستخدام للحصول على قوام ناعم.

- يجب اختيار نوع جيد من الزبدة للحصول على طعم جيد.

- يمكن تزيين البيتيفور بزبدة اللوتس.

- ينصح بترك البيتيفور يبرد قليلاً قبل أن يرفع من الصاج.