«البيئة»: 9.13 مليون دولار لدعم جهود مصر في تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية

أعلنت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وهو خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار، كتمويل إضافي لتوسيع نطاق المشروع الممول من البنك الدولي.

توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات

وقال وزيرة البيئة إن أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.

المخلفات الإلكترونية تمثل تحديا كبيرا

وأكدت وزيرة البيئة أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحديًا كبيرًا سواء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في إداراتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءا من الجمع وصولا إلى استخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، إذ يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في جميع قطاعات الدولة، والذي سيؤدى إلى زيادة مطردة في حجم المخلفات الالكترونية المتولدة.

استراتيجية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية

ولفتت فؤاد إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الالكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من أجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية.

إنشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة

ويهدف المشروع إلى تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر أمانا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الإلكترونية، ودعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات، وإنشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة.

وأضافت أن المشروع سيعمل على دعم السيطرة الفعالة علي مخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول، مما له عظيم الأثر في خفض انبعاثات المركبات العضوية الثابتة.