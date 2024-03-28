نقيب الصحفيين يلتقي وزيرة البيئة لمناقشة سبل التعاون

التقى خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وتناول اللقاء سبل تدعيم التعاون الثنائي بين النقابة والوزارة، في دعم الصحافة البيئية ونشر الوعي بقضايا البيئة، وكذلك توثيق التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات للصحفيين في مجال البيئة، ودعم جائزة الصحافة البيئية.

ازدواجية المعايير الدولية

كما ناقش اللقاء ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع العدوان الاسرائيلي على غزة ومخاطره وسبل فضح هذه الازدواجية، وضرورة مراعاة الحقوق البيئية للفلسطينيين والحق في الوصول للموارد الطبيعية في ظل العدوان الوحشي على غزة، والدعم الذى يمكن تقديمه من قبل النقابة من خلال تعزيز الشق التوعوي وتقديم الصورة الحقيقية حول الأوضاع البيئية الراهنة الناتجة عن الحرب.

جائزة الصحافة البيئية

أعرب البلشي خلال اللقاء عن تطلعه لفتح مساحات جديدة من التعاون بين النقابة ووزارة البيئة خلال الفترة القادمة في العديد من المجالات، ومنها جائزة الصحافة البيئية ضمن جائزة الصحافة المصرية، البيئية، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الوزارة في مجال التدريب على الصحافة البيئية، من خلال مركز التدريب بالنقابة، بما يصقل المهارات الصحفية في تناول قضايا البيئة، وتقديم محتوى منضبط حول المفاهيم والقضايا البيئية وطرق التعامل السليم معها. وكذلك سبل التعاون مع الوزارة على هامش الاعداد للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين والذي يتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي ويوم الصحفي في يونيو القادم وكذلك التعاون في مجال الطاقة النظيفة.

ووجه البلشي الدعوة لوزيرة البيئة لعقد لقاء موسع مع عدد من كبار الكتاب والصحفيين بالنقابة لمناقشة أهم القضايا والملفات البيئية.

أهمية ملف البيئة

ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء بالتعاون مع نقابة الصحفيين، مؤكدة على أهمية توسيع قاعدة العائلة البيئية في مصر، على مختلف المستويات المجتمعية والعلمية والعملية، متضمنة الصحافة البيئية، في ظل أهمية ملف البيئة محليا وإقليميا وعالميا، وارتباطه بمختلف مجالات التنمية، مشيرة إلى أهمية استكمال التعاون في بناء القدرات للصحفيين المتخصصين في مجال البيئة وغير المتخصصين ليكونوا أكثر معرفة بملف البيئة وتطوراته، بما يمكنهم من توصيل الرسائل والمعلومات الصحيحة للمواطن حول القضايا البيئية.

وشددت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن صحفيي البيئة هم جزء أصيل من العمل البيئي، وبذلوا جهودا مهمة في تسليط الضوء على القضايا البيئية، كما رحبت بدعوة نقيب الصحفيين للتعاون في جائزة الصحافة البيئية، وكذلك إعداد بروتوكول تعاون لتنفيذ برنامج تدريبي للصحفيين لبناء قدراتهم في مجال البيئة ويكون من أهم مخرجات التدريب تنظيم زيارات ميدانية للمحميات الطبيعية للمتميزين فى هذا التدريب .

وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد أيضا ما قامت به وزارة البيئة المصرية من جهود فى محفل الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعوة العالم لعدم الازدواجية فى المعايير وبضرورة مراعاة الحقوق البيئية للفلسطينيين والحق في الوصول للموارد الطبيعية في ظل هولات الحرب الحالية على غزة، والدعم الذى يمكن تقديمه من قبل النقابة من خلال تعزيز الشق التوعوي وتقديم الصورة الحقيقية حول الأوضاع البيئية الراهن الناتجة عن الحرب.

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة بنيروبي البيان الوحيد الذي ربط القضية الفلسطينية بالحق في الموارد الطبيعية ووقف التدهور البيئي، وتم تشكيل لجنة علمية من المجتمع المدني والخبراء وممثلي الحكومة لإعداد تقرير حول الأوضاع البيئية الراهنة في فلسطين مدعما بالأرقام، لتقديمه للأمم المتحدة لدعم القضية.