إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي.. مدفوعة الأجر للعاملين

يُحدد مجلس الوزراء، خلال أيام، إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي، والذي من المقرر له أن يبدأ وفقًا للحسابات الفلكية يوم الأربعاء 10 أبريل، يكون شهر رمضان 2024 كاملا بمدة 30 يوما.

إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي

ووفقا للقانون، فإنّ مجلس الوزراء سيعلن خلال أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في 5 جهات حكومية وهي كالتالي:

- العاملون في الوزارات.

- العاملون في المصالح الحكومية.

- العاملون في الهيئات العامة.

- العاملون في وحدات الإدارة المحلية.

- عمال شركات قطاع الأعمال العام.

متى تبدأ إجازة عيد الفطر 2024؟

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإنّ شهر رمضان 2024 سيكون كاملا لمدة 30 يوما إذ سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل هو المُتمم لشهر رمضان المبارك، وبالتالي فإنّ أول أيام عيد الفطر 2024 في مصر سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل، وستبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء وقفة عيد الفطر للعاملين في الجهات الحكومية، والتي تكون مدفوعة بأجر كامل.

فيما تبدأ إجازة العاملين في القطاع الخاص من يوم الأربعاء 10 أبريل وهو أول أيام عيد الفطر، والتي يحصل فيها العاملين بالقطاع الخاص عن مثلي الأجر حال العمل في يوم الإجازة.