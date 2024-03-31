عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين بالقطاعين العام والخاص.. تصل لـ5 أيام

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية، عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024، بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق 8 من شهر أبريل، إذ يكون يوم 9 هو المُتمم لشهر رمضان الكريم، وذلك وفقًا لما أعلن المعهد.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

وتكون عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 وفقًا لما أعلن المعهد يوم 10 من شهر أبريل أول أيام العيد، على أن يستمر «الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، والأحد»، وذلك للعاملين في الدولة والبنوك.

وتكون إجازة عيد الفطر بالنسبة للقطاع الخاص 4 أيام فقط، إذ ستبدأ من يوم 10 أبريل حتى 13 من الشهر نفسه، وهي: «الأربعاء والخميس والجمعة والسبت».

وتكون بذلك عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024، لمدة 5 أيام بالنسبة للقطاع الحكومي و4 بالنسبة للخاص، فضلًا عن أن تلك الأيام تكون مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.

موعد صلاة عيد الفطر

ووفقًا لما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية تكون موعد صلاة عيد الفطر في الساعة 5:59 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.