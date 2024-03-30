بمناسبة عيد الفطر.. 10 أخبار سارة من الحكومة للمواطنين قبل 10 أبريل 2024

أقرت الحكومة، مُمثلة في مجلس الوزراء، مجموعة من الأخبار السارة والمُهمة للمواطنين قبل يوم 10 أبريل 2024، في إطار الاستعدادات المكثفة والخاصة بعيد الفطر المبارك، منها أخبار مُتعلقة بالدعم والحماية الاجتماعية كالمعاشات ومعاش تكافل وكرامة، وأخرى مُتعلقة بالملفات الأخرى كملفَّي الإسكان والتعليم.

1- خفض أسعار السلع

أول الأخبار السارة، الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنحو 15 و20‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد عيد الفطر، وتتضمن قائمة السلع المُخفضة أسعارها: الزيت والفول والعدس والأرز، بالتزامن مع تعاون الحكومة مع الجهاز المصرفي وإنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ.

تعاملت الحكومة المصرية بحسم مع ملف أسعار السلع الغذائية، حيث وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي بشن حملات للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت، تطبيقاً لآليات الخروج من دائرة التضخم، وهي خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية.

2- صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

ثاني هذه الأخبار، بدء صرف معاشات شهر أبريل اعتباراً من اليوم الأول في الشهر بالزيادة الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%، وبدء صرفها في شهر مارس الماضي، وتُصرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة، من البنوك أو ماكينات الصرّاف الآلي أو من خلال مكاتب البريد.

وقبل سرد بقية الأخبار السارة التي أقرتها الحكومة، سبق أن نوهت الجهات الرسمية بأن هناك بعض الأخبار يتم تنفيذها على أرض الواقع بعد عيد الفطر المبارك وقبل عيد الأضحى بمدة كبيرة، الأمر الذي يستفيد منه المواطنون بشكل كبير خلال مدة ما بين العيدين.

3- صرف منحة عيد الفطر المبارك

لم تقتصر الأخبار على المعاشات فقط، بل سيبدأ عدد من الجهات الرسمية صرف منحة عيد الفطر المبارك، ومن هذه الجهات وزارة النقل، التي قررت صرف 750 جنيهًا منحة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعمالة الموسمية بنظام الـ55 يومًا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

4- ثبات أسعار السلع التموينية

أما عن رابع الأخبار السارة، فهو يتعلق بملف التموين، حيث زف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع التموينية، مؤكدًا أنه لا تغيير في الأسعار، مع استمرار طرح السكر الحر على البطاقة التموينية بسعر 27 جنيهًا للكيلو، فضلاً عن متابعة خفض الأسعار بعد توفير الدولار.

5- صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

خامس الأخبار السارة، صرف معاش تكافل وكرامة اعتبارًا من يوم 15 من شهر أبريل المقبل، أي خامس أيام عيد الفطر، بزيادة قدرها 15%، وهي الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن أكبر حزمة حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خلال شهر مارس الماضي.

6- إجراءات وتعليمات مُهمة

كما تضمنت أخبار وزير التموين تعليمات وإجراءات مُهمة قبل العيد، تتمثل في التركيز على مراجعة فواتير تداول السلع من المصنع إلى المستهلك، وجاهزية مراكز ونقاط تجميع القمح اعتبارًا من بدء موسم التوريد الجديد 2024، فضلاً عن البدء الفوري في تشكيل لجان استلام القمح، مؤكدًا أنه مستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح في موسم توريد 2024، وستتحمل الدولة زيادة التكلفة في إنتاج رغيف الخبز البلدي نتيجة زيادة سعر السولار أو الغاز.

7- طرح وحدات سكنية جديدة

اشتملت الأخبار على إعلان صندوق التنمية الحضرية عن طرح شقق سكنية في حي مدينة نصر بالقاهرة، بأسعار منافسة وأقساط مُريحة حتى 5 سنوات، حيث يصل مقدم حجز الوحدات إلى 15% من ثمن الشقة، والتقسيط دون زيادة في الأقساط لحين سداد قيمة الشقة بالكامل دون فوائد.

8- ضخ كميات جديدة من الزيت

بالنسبة للأخبار السارة المقرر تنفيذها بعد عيد الفطر المبارك وتمتد حتى عيد الأضحى، جاء أولها تعاقد وزارة التموين على كمية 35250 طن زيت صويا وعباد خام صب مستورد خلال شهر مايو 2024، حيث أكدت أن أرصدة البلاد من الزيت تكفي لمدة ستة أشهر، فضلاً عن توريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية «1000 طن زيت صويا - 500 طن زيت عباد».

9- إجراءات دعم للمواطنين

وضمن الأخبار المُهمة أيضًا الموافقة على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، التي اشتملت على مجموعة من الإجراءات المُهمة التي تمس المواطنين، وهي زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% والدعم والحماية الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، وتخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف.

وتُقدم «الوطن» هنا شرحًا لإجراءات الدعم التي خصصتها الدولة للمواطنين وهي كالآتي:

الصحة والتعليم

- زيادة مخصصات القطاعين بنسبة أكبر من 30%.

- القطاعان يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

- زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه.

- 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

- 154 مليار جنيه للمواد البترولية.

- 215 مليار جنيه للمعاشات.

- 23 مليار جنيه لدعم الصادرات.

- 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة».

10- تعيين 150 ألف معلم

ومن المقرر أن تتوسع الحكومة في إتاحة الوحدات السكنية لتصل إلى 337.2 ألف وحدة سكنية، بحسب ما أعلنت عنه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سابقاً ضمن محددات خطة العام المالي 2024-2025 بالنسبة لإتاحة السكن اللائق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تستكمل الحكومة إجراءات الارتقاء بالمنظومة التعليمية بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024 - 2025، من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، فضلاً عن تعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة.