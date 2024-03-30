«الأرصاد» تحذر من هبوب رياح الخماسين في عيد الفطر.. توضيح مهم

تغيرات جوية شديدة تشهدها الفترة الحالية في عدة محافظات تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة ونشاط رياح، بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرُكامية المُمطرة، ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن حالة الطقس في فترة العيد.

قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن عيد الفطر المبارك يأتي يوم 10 أبريل، أي في فصل الربيع الذي يشهد تصارعًا واختلافًا كبيرًا في الكتل الهوائية، إذ من المتوقع أن تشهد هذه الفترة حدوث رياح الخماسين، التي تكون مثيرة للأتربة وفقا للبيانات المناخية المسجلة في هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في عيد الفطر

وتوقع أن تكون درجة الحرارة في طقس عيد الفطر المبارك ما بين 26 و29 درجة مئوية، بالنسبة للقاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، كما أنها تقل عن هذا المعدل كلما اتجهنا شمالا إلى محافظات السواحل الشمالية وترتفع في محافظات الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت «الأرصاد» أن تشهد البلاد خلال الفترة الحالية تقلبات في الأحوال الجوية، وذلك يكون من طبيعة فصل الربيع، الذي معروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة والتغير الكبير في خرائط الفصل، على أن تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى بين 27 و28 درجة، مع وجود أشعة الشمس الذي يزيد الشعور بالحرارة، مع أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بالإضافة إلى الأجواء الدافئة على المناطق الساحلية.