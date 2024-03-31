مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 للفنانة غادة عبد الرازق.. منال سلامة تطعن إسماعيل الغول

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 للفنانة غادة عبد الرازق ينتظره قطاع كبير من المشاهدين بعدما انتهت حلقة أمس التي عُرضت على قناة CBC، وتضمنت العديد من الأحداث المهمة على رأسها طعن زوجة علي ضرغام، الدور الذي تؤديه الفنانة منال سلامة، لإسماعيل الغول الدور الذي يؤديه الفنان رياض الخولي من الخلف بسكين، وحاصرتهم الشرطة من كل مكان وألقت القبض عليهما، كما أصبحت عقوبة سامح الغول، الدور الذي يؤديه الفنان أحمد ماجد، بالإعدام شنقًا بتهمة جلب المخدرات من الخارج.

مسلسل صيد العقارب

ما زالت «عايدة» الدور الذي تؤديه الفنانة غادة عبد الرازق، مستمرة في خطة الانتقام، خاصةً بعدما علمت بعدم تورط شقيقها علي ضرغام، الدور الذي أداه الفنان محمود عبد المغني، في جلب المخدرات من خارج مصر، مما جعل مشاعر الانتقام تزداد بداخلها، وتوعدتهم بالأخذ بالثأر، وهو ما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 للفنانة غادة عبد الرازق لمعرفة ماذا سيحدث؟.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 21

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة الأولى الساعة 1:45 مساءً، والثانية في الساعة 2:45 صباحًا، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون ورياض الخولي ومحمد علي رزق وميار الغيطي وأحمد ماهر وعماد صفوت وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار وإنتاج شركة فينومينا.

تردد قنوات cbc لمشاهدة مسلسل صيد العقارب

ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 للفنانة غادة عبد الرازق من خلال ضبط قناة cbc على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 للفنانة غادة عبد الرازق، بالدخول إلى قائمة الإعدادات:

اضغط على زر «Menu».

اختر من القائمة «التركيب» أو «Installation».

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