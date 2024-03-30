مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 للفنانة غادة عبد الرازق.. عايدة تخطط للانتقام

تتصاعد الأحداث في مسلسل صيد العقارب، ووسط حالة من الصراع شهدت الحلقة 19، إذ عرفت غادة عايدة «غادة عبدالرازق»، مكان المخدرات التى أخفاها أخيها علي «الفنان محمد عبد المغني» قبل قتله، فذهبت إلى منزل «إسماعيل الغول»، الدور الذي يؤديه الفنان رياض الخولي، لتطلب منه معرفة مكان سامح «الفنان أحمد ماجد»، قاتل أخيها، وتوعدتهم بالأخذ بالثأر، وهو ما دفع المشاهدين لانتظار الحلقة 20 من المسلسل.

مسلسل صيد العقارب

ومن المتوقع أن تتصاعد في خطة الانتقام، فما زالت عايدة مستمرة في زرع أجهز ة التنصت على كل ما يحدث داخل عائلة إسماعيل الغول.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 20

يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 للفنانة غادة عبد الرازق، على شاشة قناة CBC الساعة السابعة والنصف مساءً، أما الإعادة فتكون 1:45 مساء، والساعة 2:45 صباحًا، في اليوم التالي، ويشارك فيه كوكبة كبيرة من الفنانين، أبرزهم أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، والمسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.

تردد قنوات cbc لمشاهدة مسلسل صيد العقارب

تردد قناة cbc 2024 وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 للفنانة غادة عبد الرازق:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc 2024

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc 2024 على القمر الصناعي نايل سات:

الدخول إلى قائمة الإعدادات:

اضغط على زر «Menu».

اختر من القائمة «التركيب» أو «Installation».

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