مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. غادة عبدالرازق تبدأ الانتقام من عائلة الغول

لا يزال الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، يشتعل خلال مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وهو ما يجعل الجمهور يترقب ما يحدث في الحلقات المقبلة، خاصة بعدما انتهت أحداث الحلقة السابقة باللقبض على إسماعيل الغول بعدة تهم، منها التزوير والرشاوى والتهرب الضريبي.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. إلقاء القبض على تاجري المخدرات

وتمكنت الشرطة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، من إلقاء القبض على تاجري المخدرات حسان وماركو، في كمين محكم دبرته بمساعدة الدكتورة «عايدة»، بعدما اتفقت معهما على تسليمهما كمية من المخدرات، مقابل مبلغ من المال، وعندما حضرا لاستلامها، فوجئا بوجود الشرطة في انتظارهما.

وقبل تسليم المخدرات، وجهت عايدة سؤالا لكل من حسان وماركو، للتأكد من عدم تورُّط شقيقها علي ضرغام في جلب هذه المخدرات.

وتجسد غادة عبد الرازق، في السباق الرمضاني هذا العام، شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميا طوال شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.