«قيمة فنية كبيرة».. ردود فعل الإيرانيين على مسلسل الحشاشين

أشادت الصحف الإيرانية وصفحات «اليوتيوبرز» الإيرانيين بمسلسل الحشاشين، من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وترجمت بعض المنصات الإعلامية حلقات المسلسل المعروضة حتى الآن إلى اللغة الفارسية وعرضتها، مثل موقع «آبارات» البديل لـ«يوتيوب» في إيران.

وسائل التواصل الاجتماعي يتفقون على قيمة المسلسل الفنية

ونقلت الصحف الإيرانية آراء المواطنين، ومستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي، عن مسلسل الحشاشين، مؤكدة أن المواطنين اتفقوا على قيمة المسلسل الفنية، وطالبوا بأهمية متابعته، كما طالبوا المسؤولين عن الدراما والسينما في بلدهم، إنتاج عملٍ فني مماثلٍ بحجم الحشاشين.

ومع ذلك، فقد أبرز الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعية على وجه التحديد في إيران إعجابهم بضخامة المسلسل واحترافيته العالية، داعين إلى ضرورة مشاهدته. إذ قال مستخدم باسم «رييس علي دلاوري»: «لقد رأيت بالأمس 8 حلقات من المسلسل، وإنصافاً للحق يستحق المشاهدة».