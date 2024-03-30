محمد عفيفي لـ«الشاهد»: مسلسل الحشاشين ساهم في عودة الدراما التاريخية الغائبة

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن مسلسل الحشاشين ساهم في عودة الدراما التاريخية، التي شهدت تراجعًا كبيرًا في السنوات الماضية، منوهًا بأن عودتها أمر يستحق التقدير.

وأضاف، خلال حواره في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن «الحشاشين» أعاد الفريضة الدرامية التاريخية الغائبة، حيث إن بعض الدول الإقليمية الأخرى استغلت هذا التراجع لحسابها وبدأت تصنع دراما تاريخية وتسوِّقها في العالم العربي بما فيه مصر.

وأشار إلى أن هذا يتسبب في غسيل المخ للكثير من الشباب، بالإضافة إلى سحب الدور التاريخي للدراما المصرية بشكل عام والدراما التاريخية بشكل خاص.

ونوه: «لا نستطيع أن نقول إن هناك حقيقة تاريخية واحدة، ولكن هناك معالم أساسية، على سبيل المثال ثورة 19 حدثت في عام 1919، فالحقيقة التاريخية أمر مختلف عليه كثيرًا».

وتابع أن التواريخ الأساسية حقيقية، ولكن هناك الكثير من الفترات مختلف عليها ولا يمكن أن نقول إن هناك حقيقة تاريخية واحدة، حيث إن هذا الأمر كان محل خلاف الكثير من رواد التاريخ.