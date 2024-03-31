مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. مفاجآت وأسرار تنتظر الجمهور

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 21، والتي من المقرر أن تتضمن الحلقة الجديدة من الملحمة التاريخية، التي تحمل توقيع المخرج بيتر ميمي، العديد من المفاجآت التي ينتظرها الجمهور، خاصة بعد النهاية الشيقة التي شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل.

ويرغب المشاهدون في معرفة النهاية التي يواجهها يحيى ابن المؤذن وأصدقاؤه، داخل قلعة آلموت بعد انكشاف سرهم.

وهناك عدد كبير من الأحداث شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل، يجب أن يعرفها المشاهد قبل البدء في مشاهدة مسلسل الحشاشين الحلقة 21، والذي يعرض حصريًا في موسم الدراما الرمضانية، على شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الإلكترونية.

أحداث مهمة قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 21

- أمر السلطان السلجوقي بركياروق «عمر الشناوي» بالإفراج عن عمر الخيام «نيقولا معوض»، بعدما تم وضعه في السجن، بسبب رفضه رسم خريطة تفصيلية لقلعة آلموت مقر حسن الصباح.

- يواصل حسن الصباح «كريم عبد العزيز» توسعه ومد نفوذه في المنطقة، ويقرر صك عملة جديدة يتعامل بها، ويكون مقدار الذهب بها عال، ومن أجل جمع النفقات يفرض جباية وجزية على الطريق، ما بين دولتي الصليبيين والسلاجقة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

- يرغب حسن الصباح في الاقتراب نحو أصفهان، حيث يدعم أحد الموالين له في الاستيلاء على قلعة شاه دز، التي تعتبر الأقرب إلى مقر حكم الدولة السلجوقية.

- يكسر حسن الصباح حالة الهدنة مع الدولة السلجوقية، ويدفع أتباعه إلى تسديد ضربات شرسة لها، واغتيال وزير الدولة تاج الدين، بالإضافة إلى مفتي مدينة أصفهان، كما يغتال فخر الدين نجل نظام الملك، ويأمر بإحراق المسجد الكبير في بغداد.

- يكتشف حسن الصباح مؤامرة يحيى ابن المؤذن «أحمد عبد الوهاب»، وصديقيه طيفور وسليمان لدخول القلعة، وقتل الصباح ورجاله، ويطلب منه أن يثبت ولاءه عن طريق قطع رأس صديقيه.