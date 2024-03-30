وزير التموين: لا تغيير في أسعار السلع التموينية على البطاقات

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية ثابته وليس فيها أي تغيير، لافتا إلى استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

توافر السيولة الدولارية

ووجه وزير التموين، في بيان منذ قليل، بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا إلى أن أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاضا ملحوظا كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى، وطالب التركيز على مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتى الوكيل أو الموزع وصولًا إلى المستهلك النهائي.

توريد 3.5 مليون طن قمح

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، بأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع مشيرًا الي ان المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة، إلى توجيهات الوزير لمديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح المحلية، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظيًا.