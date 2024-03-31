«الصحة» تخصص عيادات مسائية لإجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

كشفت وزارة الصحة والسكان مواعيد عمل العيادات المسائية التي تقدم خدمة فحوصات المقبلين على الزواج خلال العشر الأيام من شهر رمضان، موضحة مواعيد أنَّ الوحدات الصحية التي تقدم تلك الخدمات من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 11 مساءا.

مواعيد عمل الوحدات الصحية للمقبلين على الزواج

ودعت وزارة الصحة والسكان، في تقرير لها، المقبلين على الزواج بضرورة إجراء فحوصات المقبلين على الزواج قبل ميعاد الزواج بفترة كافية لإمكانية الحصول على الزواج، مؤكّدة أنَّ الزواج لن يتمّ دون الفحوصات الخاصة بالمقبلين على الزواج، لافتة إلى أنَّ جميع الفحوصات تتمّ بسرية تامة، وهي ضرورية للتأكّد من سلامة الطرفين وضمان زواج آمن ينتج عنه أطفال خالية من الأمراض.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وتابعت وزارة الصحة، أنَ الوحدات الصحية التي تقدم الفحوصات الخاصة بالمقبلين على الزواج على مستوى محافظات الجمهورية داخل 303 وحدات صحية، لافتة إلى أنَّه يمكن معرفة أماكن هذه الوحدات من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المختلفة والتوجيه الى أقرب وحدة صحية لإجراء الفحوصات الطبية.