«الصحة» تكشف تفاصيل «الدور المنتشر» بين المواطنين الفترة الحالية: أمر طبيعي

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أعراض الدور المنتشر بين المواطنين الفترة الحالية، موضحا أنه ليس فيروسا جديدا ولا أعراضه جديدة على المواطنين، الدور المنتشر هو مزيج بين الفيروسات التنفسية المختلفة، ولا داعي لإثارة القلق على مجموعات التواصل الاجتماعي.

أعراض الدور المنتشر بين المواطنين الفترة الحالية

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدور المنتشر هو أمر طبيعي نتيجة للتغيرات الجوية التي تتم بشكل يومي، وفترة الربيع هي فترة لنشاط الفيروسات ولكنها سرعان ما ستختفي بنهاية الشهر الحالي أو منتصف الشهر القادم، موضحا الأعراض المنتشرة حاليا تتضمن ارتفاع درجة الحرارة والسعال والبلغم والتهاب في الحلق والسعال والرشح، مشيرة الى أن هذه الأعراض تستمر لمدة 3 أيام متتالية وعلى البعض قد تستمر لمدة أطول وفى هذه الحالة لا بد من استشارة الطبيب المختص.

ارتفاع ملحوظ في الإصابات

وأضاف المصدر أن الفترة الحالية هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد مصابي نزلات البرد والإنفلونزا ومتحور كورونا الأخير، مشيرا الى أن الأعراض بسيطة والعلاج كذلك ولا يوجد داعي للدخول للمستشفيات، ولكن الوضع الوبائي بحاجة إلى راحة من المواطنين واتخاذ الحذر، «طبيعي شخص مصاب بنزلة برد ومعه شخص آخر يتحدث معه بدون الاحتياطات اللازمة أن يتم إصابته، ونحن في شهر رمضان وهناك تجمعات كثيرة وخروجات، وبالتالي هناك زيادة في الإصابات».