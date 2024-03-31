خطب شهر أبريل 2024.. الجمعة الأولى عن صدقة الفطر وحق الله في المال

حددت وزارة الأوقاف خطب شهر أبريل 2024، والتي تتضمن 4 خطب نشرها الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، عبر صفحته الرسمية، لافتا إلى أنّ الجمعة الأولى من شهر أبريل تناقش صدقة الفطر وحق الله في المال.

خطب شهر أبريل 2024

ووفقًا لما أعلنه وزير الأوقاف، فإنّ من المقرر أن تتضمن خطب شهر ابريل 2024 الموضوعات الآتية:

ـ الجمعة الأولى، الموافقة 5 أبريل، تتناول صدقة الفطر وحق الله في المال.

ـ الجمعة الثانية 12 أبريل تتناول الاستقامة والمداومة على الطاعة.

ـ الجمعة الثالثة 19 أبريل تتناول معنى التاجر الصدوق ومنزلته.

ـ الجمعة الرابعة 26 أبريل تتناول تطبيقات حُسن الخلق.

خطبة الجمعة الأولى من شهر أبريل 2024

وتخصص وزارة الأوقاف إحدى خطب شهر أبريل 2024 عن صدقة الفطر وحق الله في المال، والتي أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إخراجها نقودًا، موضحة أن الحد الأدنى للفرد 35 جنيهًا، ومن زاد فهو خير له، مشيرة إلى أنّ إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).

إخراج الزكاة بالقيمة

وأكدت الإفتاء جواز إخراج القيمة في الزكاة هو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، وقال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري في خصوص جواز إخراج العروض إذا كانت بقيمة الزكاة.