خطب شهر مارس 2024 لوزارة الأوقاف.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة الأوقاف خطب شهري شعبان ورمضان 1445، والتي تتضمن خطب شهر مارس 2024، بواقع 5 خطب، اثنتان منها في شهر شعبان و3 خطب في شهر رمضان المبارك.

خطب شهر مارس 2024

ووفقًا لما أعلنته وزارة الأوقاف، فإنّ من المقرر أن تتضمن خطب شهر مارس 2024 الموضوعات الآتية:

1- 1 مارس الجمعة الثالثة في شعبان.. مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.

2- 8 مارس الجمعة الرابعة في شعبان.. يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.

3- 15 مارس الجمعة الأولى في شهر رمضان 1445هـ.. رمضان شهر الطاعات

4- 22 مارس الجمعة الثانية في شهر رمضان.. رمضان شهر الانتصارات.

5- 29 مارس الجمعة الثالثة في شهر رمضان.. أعمال وفضائل العشر الأواخر من رمضان.

يوم الشهيد

وتخصص وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الثانية من شهر مارس حول منزلة الشهداء بمناسبة يوم الشهيد، وتؤكد أن للشهداء عند ربهم (عز وجل) منزلة عظيمة ومرتبة سامية، بما قدموه من تضحيات فداء للدين والوطن، فهم وإن رحلوا عن دنيانا فإن ذكراهم خالدة باقية عرفانا بجميلهم، وتقديرًا لبطولاتهم، كما أنهم أحياء عند ربهم (عز وجل) يُرزقون من فضله، ويُكرمون بكرمه الذي لا يوصف، حيث يقول الحق سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءً وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ».

كما أكدت أن الشهداء هم أرفع الناس مقامًا وأعلاهم درجة؛ لذلك كانوا في صحبة المنعمين من النبيين والصديقين والصالحين.