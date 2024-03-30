أحاديث زكاة الفطر.. السنة النبوية توضح المقدار وأفضل وقت للإخراج

زكاة الفطر عبارة عن صدقة تجب على كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، وتُخرج في آخر شهر رمضان قبل صلاة العيد، وورد في السنة النبية الشريفة، ما يوضح للمسلم كيفية إخراج تلك الزكاة بالشكل السليم، لذا يهتم العديد من المواطنين بمعرفة أحاديث زكاة الفطر.

أحاديث زكاة الفطر

ونشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى عبر موقعها الالكتروني توضح من خلالها أحاديث زكاة الفطر، مؤكدة أن هناك كثيرا من الأحاديث الواردة حول هذا الأمر، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، من المسلمين».

ومن ضمن أحاديث زكاة الفطر، أشارت دار الإفتاء إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس، صدقةً تطهر الصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين».

ولفتت دار الإفتاء المصرية خلال حديثها عن أحاديث زكاة الفطر، أن هناك بعض الأحاديث التي توضح الوقت المناسب الذي على العبد خلاله الشروع في إخراج الزكاة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد»، وأشارت أيضا إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: حين قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بزكاة الفطر أن تُخرج قبل صلاة العيد».

أحاديث زكاة الفطر ومقدارها

وأوضحت «الإفتاء»، أن أحاديث زكاة الفطر توضح مقدار الزكاة الذي لابد أن يخرجه العبد، مشيرة إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من حنطة، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط"

وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ضمن أحاديث زكاة الفطر، أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين».

أحاديث زكاة الفطر وأفضل وقت لإخراجها

وقالت الإفتاء المصرية أن أحاديث زكاة الفطر ت على مصرف زكاة الفطر، ومن الأحاديث التي تناولت هذا الأمر:

- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُعطى للمساكين».

- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي زكاة الفطر للفقراء والمساكين».

وأكدت الإفتاء خلال فتواها عن أحاديث زكاة الفطر، أنه يُفضل إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، ولكن لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، كما أنه يُمكن إخراجها نقدًا بقيمة الصاع من الطعام، ويُفضل إخراجها طعامًا.