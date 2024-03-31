خناقة في الصحراء بين أدهم وياسمين في مسلسل بقينا اتنين.. ما علاقة الرالي؟

الغيرة والعصبية صفتان صعب التأقلم معهما خاصة في بداية الزواج، لكن الطرفان يتأقلمان مع مرور الوقت والعشرة، على عكس ما حدث في مسلسل بقينا اتنين، والذي يعرض على قناة سي بي سي ومنصة «WATCH IT».

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، بين شريف منير ويجسد شخصية «أدهم»، ورانيا يوسف وتجسد دور «ياسمين»، إذ توترت علاقتهما بسبب غيرة وعصبية شريف وبسبب الفتور بينهما ليقررا الانفصال، ورغم ذلك يقومان بمغامرة في الصحراء تنتهي بخناقة في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6

أثناء خوض الثنائي سباق الرالي في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6، تعطلت سيارة «أدهم وياسمين»، ليقرر الأول عدم إصلاح الكاوتش: «مش هعرف أغير الكاوتش العجلة كبيرة وزي الداهية»، لترد «ياسمين»: «أومال هنعمل إيه، دا في عاصفة ترابية جاية وإحنا ممكن نندفن هنا، انت بس شاطر تهزلي في دماغك وتقول كله تمام وفي الآخر مش عارف تقرأ الجهاز»، لتنشأ خناقة في الصحراء بينهما، ليتعصب «أدهم»، على «ياسمين».

خلال مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6، تحاول رانيا يوسف تهدئة شريف منير بعد تعطل سيارتهما أثناء سباق الرالي: «ممكن نجيب حبل ونقطر العربية ونمشي، أو ممكن نرجع من نفس الطريق بتاعنا علشان منندفنش هنا، طيب اهدى وكل حاجة هتتحل»، ليقابل شريف منير هدوءها بعصبية وخناقة في وسط الصحراء.

لعبة الرالي في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6

والرالي هي لعبة شهيرة بين الأشخاص في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6، ولها سباقات كثيرة في مختلف الدول، إذ تتطلب توفير سيارة جيب بمواصفات محددة حتى تستطيع السير في الصحراء لمسافات طويلة، وتكمن خطورتها في الطرق الوعرة، كما أنها رياضة تحتاج إلى مهارات ولياقة بحسب محمد جاد، متخصص في رالي السيارات: «ليها مهارات مينفعش أي حد يخوض سباق الرالي علشان ميتعرضش لخطر الموت، لازم يكون فاهم كويس مدى الخطورة ويكون عنده مهارة الثبات والهدوء».