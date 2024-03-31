ما هو رهاب الزواج وكيفية علاجه؟.. فوبيا ناقشها مسلسل بقينا اتنين

تجنب الارتباط والزواج حالة تنتاب الكثير من الأشخاص، وقد تجد ضمن مجموعة أصدقائك بعض الأشخاص الذين يخشون الارتباط، أو يتواروا خلف ستار مشاغل الحياة، أو التهرب من أي مشاعر تنتهي بزيجة، ويحدث ذلك لعدة أسباب على رأسها انفصال الأب والأم، وهو ما سلط عليه مسلسل بقينا اتنين الضوء، متجسدًا في شخصية الابنة «ريم» الدور الذي تؤديه الفنانة نانسي هلال، إذ ما زال أثر تجربة والديها ملازمًا لشخصيتها وتصرفاتها فتتهرب من الزواج من «سيف»، الدور الذي يؤديه الفنان يوسف عثمان.

ما هي الجاموفوبيا؟

«أنا بقيت معقدة مش عارفة مربطش حياتي بحياة والدي ووالدتي، خايفة وقلقانة هو بعد اللي كنت بشوفه والحب إللي كان بينهم وإنهم وصلوا للطلاق إزاي مخافش ومقارنش حياتي بيهم، إزاي مخافش من الفشل وأخاف أظلمه»، كلمات أطلقتها «ريم»، تنم عن خوفها من تجربة والديها أثرت على حياتها، على الرغم من أنه أمر لا يشبهها أو يتعارض معها، وهو ما علق عليه الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن هذا النوع من الرهاب يسمى بالجاموفوبيا، وهو عدم الرغبة في الزواج والميل إلى العزوبية للاعتقاد أنها هي التي تحميه من المشاكل الحياتية، وقد يصل الأمر إلى العدوانية الشديدة والاضطرابات النفسية للخوف من الفشل في الحياة الزوجية.

أسباب رهاب الزواج

يمكن أن يصل الخوف من الزواج إلى التعرض لنوبات من الهلع عند التفكير في الالتزام، والخوف من تحمل المسؤولية وهو السبب الأول الرئيسي للعزوف عن الزواج، بحسب «هندي» الذي أشار إلى أن الخوف من الزواج يأتي لعدة أسباب تتمثل في التالي:

الاضطرابات الشخصية الوسواسية من الخوف من تكرار الفشل في التجارب السابقة.

انعدام الأمان الشخصي.

العوامل الوراثية تلعب دورًا بالشعور بالمخاطر الشخصية عند الخوف من التعامل مع شخص أخر.

الشعور بالخوف تجاه الالتزامات المالية.

الخوف من الآثار الاجتماعية المترتبة على حدوث الزواج من الالتزام بالأطفال والعائلة وما إلى ذلك، إضافة إلى الشعور بالعجز في مواجهة المسؤوليات الحياتية.

انفصال الوالدين أثناء مرحلة الطفولة وطلاقهما.

سماع قصص زواج فاشلة وغير ناجحة.

أعراض الخوف من الزواج

وأوضح أنه هناك أعراض كثيرة تظهر على الشخص تؤثر عليه، منها:

الخوف الشديد والرهبة والانزعاج.

شدة التوتر والقلق.

الشعور بضيق في الصدر.

ضيق التنفس.

الدوخة أو الدوران عند سيرة الزواج قد يصل إلى الإغماء.

انزعاج شديد في منطقة البطن.

الإصابة بآلام المعدة والقولون العصبي.

علاج فوبيا الزواج

الخوف الشديد وغير المنطقي من الزواج والتزاماته أمر يجب الابتعاد عن التفكير فيه، بحسب«هندي»، لافتا إلى أنه يجب حذف الماضي والذكريات، لكي يستطيع الشخص بدء صفحة جديدة، كما يجب الابتعاد عن التفكير السلبي، لأنك لست مضطرًا للعيش في حالة من الذعر الشديد للخوف من الزواج، لأن تجربتك ليست تجربة أحد، والعلاج يتمثل في عدة خطوات، لكن إذا ازداد الأمر يجب تناول العلاج الدوائي باستخدام الأدوية المضادة للاكتئاب، لكن بأمر من الطبيب.

ونصح أنه يجب عند طرح فكرة الزواج مناقشتها مع نفسك وعائلتك، للابتعاد عن المخاوف التي تراودك تجاه فكرة الارتباط، وتتمثل بعض العلاجات في التالي: