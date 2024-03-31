مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6.. أدهم يرفض العمل مع زين وياسمين ترحب

أصبحت الأحداث في مسلسل بقينا اثنين الحلقة 6 أكثر إثارة، خاصة عندما قرر زين ابن خالة ياسمين أو رانيا يوسف التقرب منها مرة أخرى، بعد طلاقها من أدهم، وذلك عبر فتح علاقة عمل بين الشركة العالمية التي يديرها من مصر وشركة الدعاية والإعلان المملوكة لأدهم وياسمين، مما يغضب أدهم بشدة بسبب ترحيب ياسمين بعقد العمل الممتاز الذي قدمه زين لشركتها، في حين أنّه حاول رفض هذا العقد رغم فائدته الكبيرة للشركة.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6.. زين يحاول التقرب من ياسمين

وفي السياق ذاته، يحاول زين من جديد التقرب من ياسمين أو رانيا يوسف، بعد سنوات الغربة الكبيرة الذي أبعدته عنها خاصة بعد طلاقها من أدهم، إلا أنَّ زين بدأ في وضع خطة من أجل اقناع ياسمين بالزواج منه، من خلال التقرب من أبنائها، على الجانب الآخر أصبح أدهم يرفض التواجد المستمر من جانب زين داخل منزله وبين أبنائه، كما أنّه أصبح يرفض أيضًا تردده المستمر على مكتب ياسمين في شركتهم، وتتواصل الأحداث في مسلسل بقينا اثنين الحلقة 6 الليلة.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين من بطولة الفنانة رانيا يوسف، والفنان شريف منير، وميمي جمال في دور والدة ياسمين، ومروة عبدالمنعم، وتُعرض الحلقات بشكل يومي في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة cbc.